Угроза цунами объявлена на Курилах после камчатского землетрясения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - У Курильских островов объявлена угроза цунами после мощного землетрясения, произошедшего в пятницу утром у берегов Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 м на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан", - говорится в сообщении.

По данным сахалинских спасателей, на территории Северо-Курильского района землетрясение не ощущалось.

Ранее угрозу цунами объявили на восточном побережье Камчатки.

"Село Никольское, поселок Усть-Камчатск - возможен подход волны до 0,5 м. Мыс Лопатка - до 1,5 м, Петропавловск-Камчатский - до 0,1 м", - сообщило камчатское управление МЧС.

По уточненным данным геофизиков, магнитуда землетрясения, случившегося 19 сентября в 6:58 по камчатскому времени (21:58 четверга мск), составила 7,4. Его эпицентр находился в Тихом океане в 149 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 39 км под морским дном. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов.