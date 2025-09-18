Подозреваемые в подготовке к теракту арестованы в Петербурге

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга отправил под стражу до 10 ноября троих подозреваемых по делу о подготовке террористического акта, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

По ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30 - п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) подозреваются Федор Краснов, Любовь Осипова и Елена Шутова.

"Следствие полагает, что с 1 августа по 10 сентября 2025 года неустановленный представитель спецслужб Украины (куратор), в целях совершения террористического акта путем взрыва, вовлек в противоправную деятельность Осипову, Шутову, Краснова и иных лиц, распределив между ними преступные роли, тем самым организовав преступную группу", - говорится в сообщении.

Затем участник оперативно-розыскных мероприятий получил через неустановленного преступника элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) для сборки и теракта. СВУ было заменено на муляж.

"Осипова и Шутова не позднее 9 сентября получили через курьера "Яндекс Доставки" муляж СВУ, перенесли его в свое жилище, где незаконно хранили, а 10 сентября перевезли до Волковского кладбища, где разместили в неустановленном схроне, о чем сообщили куратору. (...) Краснов, получив сведения об объекте преступного посягательства, перевез из своего жилища муляж СВУ до парка "Сосновка", проследовал с ним до автомобиля, припаркованного у дома на Учительской улице в Санкт-Петербурге и установил под указанный автомобиль для его последующего дистанционного подрыва", - говорится в сообщении.

Эту деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области 11 сентября, трое подозреваемых были задержаны в тот же день. Обвинение не предъявлялось.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании и аресте в Петербурге трех молодых людей, которые по заданию украинских спецслужб планировали подрыв автомобиля руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сообщалось, что исполнитель был задержан при минировании автомобиля. В спецслужбе подчеркнули, что в ходе опросов получены признательные показания о подготовке теракта.

Как полагает следствие, задержанные действовали по указанию куратора, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины.