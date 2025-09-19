Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не одобрил поставку Тайваню вооружений на сумму $400 млрд, запланированную на лето текущего года, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на пять источников, знакомых с ситуацией.

"Президент США Дональд Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню этим летом, пытаясь договориться о торговом соглашении и возможном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином", - говорится в публикации.

В ней отмечается, что "в заявлении представителя Белого дома утверждается, что решение о пакете помощи ещё не принято".

По мнению источников издания, "этот пакет помощи стоимостью более $400 млн, был бы более смертоносным, чем предыдущие военные поставки Тайваню, он предусматривал отправку боеприпасов и автономных беспилотников".

The Washington Post напоминает, что администрация Трампа в целом смягчила подход США к Китаю, стремясь достичь широкомасштабного торгового соглашения с Пекином, ослабив экспортный контроль на высокотехнологичные полупроводники и отказавшись от введения Конгрессом запрета на приложение социальной сети TikTok.

В то же время, пишет газета, ссылаясь на чиновника, "на этой неделе администрация неофициально уведомила Конгресс о возможной продаже оружия Тайваню на сумму $500 млн."