В Греции возобновили процесс экстрадиции олигарха Плахотнюка в Молдавию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Греции отменило собственное решение о приостановлении процесса экстрадиции молдавского беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает в пятницу Национальное радио Молдавии.

Согласно сообщению, такое решение Минюст Греции принял после того, как накануне власти Молдавии потребовали разъяснений от Афин относительно причине приостановления процесса экстрадиции Плахотнюка. После обращения со стороны Кишинева, вновь без объяснения причин, решение о приостановлении процесса экстрадиции было отменено.

Таким образом, все процедуры продолжаются.

Ожидается, что Плахотнюк будет доставлен в Кишинев не позже 25 сентября.

Накануне ряд СМИ объяснили приостановление процесса экстрадиции обращением Румынии к Греции. В Бухаресте также проводят расследования относительно выдачи Плахотнюку документов на другое имя. Румыния не подтвердила эту информацию.

Плахотнюк был арестован 21 июля в аэропорту Афин, когда он намеревался вылететь в Дубай вместе с бывшим молдавским депутатом Константином Цуцу. Он находился в розыске по линии Интерпола. Во время обысков в его доме в Греции правоохранители нашли около 20 документов на разные имена, в том числе румынские, болгарские, мексиканские и российские.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. Самое громкое дело - по обвинению в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал предприниматель Илан Шор, получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.

Против Плахотнюка также открыты уголовные дела в России: ему предъявлены заочные обвинения в руководстве преступным сообществом, в контрабанде наркотиков и в незаконном выводе денег, суд заочно арестовал его. После ареста Плахотнюка в Греции, Россия также запросила его экстрадиции.