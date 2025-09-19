Поиск

В Греции возобновили процесс экстрадиции олигарха Плахотнюка в Молдавию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Греции отменило собственное решение о приостановлении процесса экстрадиции молдавского беглого олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает в пятницу Национальное радио Молдавии.

Согласно сообщению, такое решение Минюст Греции принял после того, как накануне власти Молдавии потребовали разъяснений от Афин относительно причине приостановления процесса экстрадиции Плахотнюка. После обращения со стороны Кишинева, вновь без объяснения причин, решение о приостановлении процесса экстрадиции было отменено.

Таким образом, все процедуры продолжаются.

Ожидается, что Плахотнюк будет доставлен в Кишинев не позже 25 сентября.

Накануне ряд СМИ объяснили приостановление процесса экстрадиции обращением Румынии к Греции. В Бухаресте также проводят расследования относительно выдачи Плахотнюку документов на другое имя. Румыния не подтвердила эту информацию.

В миреВ Греции задержали беглого молдавского олигарха ПлахотнюкаЧитать подробнее

Плахотнюк был арестован 21 июля в аэропорту Афин, когда он намеревался вылететь в Дубай вместе с бывшим молдавским депутатом Константином Цуцу. Он находился в розыске по линии Интерпола. Во время обысков в его доме в Греции правоохранители нашли около 20 документов на разные имена, в том числе румынские, болгарские, мексиканские и российские.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. Самое громкое дело - по обвинению в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал предприниматель Илан Шор, получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.

Против Плахотнюка также открыты уголовные дела в России: ему предъявлены заочные обвинения в руководстве преступным сообществом, в контрабанде наркотиков и в незаконном выводе денег, суд заочно арестовал его. После ареста Плахотнюка в Греции, Россия также запросила его экстрадиции.

Греция Владимир Плахотнюк Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Трамп попросил Верховный суд разрешить ему уволить Лизу Кук из ФРС

Эстония не откроет автомобильное движение через мост в Нарве до окончания украинского конфликта

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Что случилось этой ночью: пятница, 19 сентября

Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });