В МИД Белоруссии вызвали польского дипломата

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии вызвали польского дипломата для обстоятельного разговора на тему отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Вызван был временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович.

С ним "состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений", подробности беседы МИД пообещал раскрыть позднее.

Ранее в этот же день в МИД Белоруссии был вызван исполняющий обязанности главы посольства Чехии Томаш Крыл. Ему сообщили, что один чешский дипломат (советник) объявлен персоной нон грата и ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Белоруссии.

В МИД отметили, что это была ответная мера на аналогичные действия Чехии и Польши, которые предложили покинуть страны белорусским дипломатическим советникам.

"Белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным. В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно. Данная позиция доведена до сведения Варшавы и Праги", - пояснили в МИД.