За полет БПЛА в запретной зоне Варшавы задержаны украинец и 17-летняя белоруска

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Польши во вторник уточнила информацию о задержанных за запуск беспилотника над Бельведерским дворцом (резиденцией президента Польши) и комплексом правительственных зданий.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании двух граждан Белоруссии.

"В понедельник около 20:00 сотрудники Службы государственной охраны задержали двух человек, которые управляли дроном в запрещенной зоне без необходимого разрешения. Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии", - сообщила представитель Главного управления полиции Варшавы Эдита Адамус, которую цитируют польские СМИ.

"Сотрудники полиции изъяли беспилотник, которым пользовались задержанные. В настоящее время проводится расследование по статье 212 Закона об авиации", - добавила она.

Согласно этой статье, нарушение правил воздушного движения наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

"На данном этапе доказательства и обстоятельства инцидента подтверждают нарушение авиационного законодательства, а не совершение преступления шпионажа", - сообщил польским СМИ представитель Окружной прокуратуры в Варшаве прокурор Петр Антони Скиба.