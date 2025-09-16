Поиск

Лукашенко заявил, что в Польшу и Литву залетают не белорусские дроны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает "БелТА", он сказал это на церемонии вручения госнаград в Минске.

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, - мы не имеем к этому никакого отношения", - заявил президент.

"И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву... Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", - отметил Лукашенко.

Он заявил, что страны Запада "взвыли" после того, как Белоруссия сбила половину беспилотников, не определив их происхождение.

"Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они", - сказал он.

Белоруссия Александр Лукашенко Украина Польша Литва
