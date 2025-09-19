Чешский дипломат объявлен персоной нон грата в Белоруссии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия объявила чешского дипломата persona non grata, ему надлежит в течение 72 часов покинуть страну.

"Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.

В нем отмечается, что и.о. главы дипмиссии было заявлено об объявлении persona non grata чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Белоруссии.

В МИД отметили, что данный шаг является ответной мерой на аналогичные действия Чехии и Польши.

"Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника", - напомнили в ведомстве.