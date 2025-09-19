Поиск

Саудовская Аравия может получить доступ к ядерному оружию Пакистана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что по оборонному соглашению Исламабада с Саудовской Аравией королевству может быть открыт доступ к пакистанскому ядерному оружию, передает "Аль-Арабийя".

"Позвольте мне прояснить один вопрос относительно ядерного потенциала: его развивали давно, когда мы проводили испытания. С того момента наши войска тренировались для поля боя", - сказал он.

"Те возможности, которыми мы обладаем, могут стать доступными для Саудовской Аравии в соответствии с соглашением", - продолжил министр.

Глава Минобороны отметил, что еще рано говорить о возможности присоединения к пакту других стран, но подчеркнул, что такое развитие событий не исключено.

Представитель МИД Пакистана Шафкат Али Хан заявил, что пакт Исламабада и Эр-Рияда носит оборонительный характер и не направлен против какой-либо страны.

Вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар ранее отмечал, что и другие страны проявляли интерес к заключению стратегических оборонных соглашений с Исламабадом. Однако он отметил, что торопить развитие событий не стоит. Дар пояснил, что на окончательную выработку соглашения с Саудовской Аравией ушло несколько месяцев.

17 сентября премьер Пакистана Шахбаз Шариф и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подписали стратегическое оборонное соглашение о взаимопомощи в случае нападения на какое-либо из этих государств.

"Офис премьера обнародовал заявление о подписании пакта, согласно которому агрессию против какой-либо из этих стран расценят как акт агрессии против обеих стран", - информировало издание Dawn.

Dawn напоминало, что Исламабад и Эр-Рияд давно поддерживают отношения в сфере экономики и обороны; Пакистан получает из Саудовской Аравии финансовую помощь и нефть.

