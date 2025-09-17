Поиск

Пакистан и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной обороне

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Пакистана Шахбаз Шариф и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в среду подписали стратегическое оборонное соглашение о взаимопомощи в случае нападения на какое-либо из этих государств, сообщает Dawn.

"Офис премьера обнародовало заявление о подписании пакта, согласно которому агрессию против какой-либо из этих стран расценят как акт агрессии против обеих стран", - информирует издание.

Ранее премьер и кронпринц встретились в Эр-Рияде в королевской резиденции Аль-Ямама для переговоров по различным вопросам, представляющим интерес для обеих стран. Шарифа сопровождали вице-премьер Исхак Дар, министр обороны Хаваджа Асиф, министр финансов Мухаммад Аурангзеб.

Dawn напоминает, что Исламабад и Эр-Рияд давно поддерживают отношения в сфере экономики и обороны; Пакистан получает из Саудовской Аравии финансовую помощь и поставки нефти.

В июне Шариф также встречался с бен Салманом и тогда поблагодарил Эр-Рияд за роль в прекращении конфликта между Пакистаном и Индией в мае этого года.

Новости

Хроники событий
