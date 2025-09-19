Трамп с Си Цзиньпином обсудили украинское урегулирование

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что одной из тем его разговора с председателем КНР Си Цзиньпином была ситуация на Украине.

"Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп охарактеризовал разговор как "очень продуктивный" и "очень хороший" и пообещал, что снова поговорит по телефону с Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, Европа могла бы оказать на Китай давление для прекращения конфликта на Украине.

На прошлой неделе Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. Трамп в свою очередь заверял, что разрешению украинского кризиса поспособствуют высокие пошлины на импорт из КНР.