США не намерены без ЕС вводить пошлины в отношении КНР из-за закупок нефти у РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России, заявил в понедельник глава Минфина США Скотт Бессент.

"Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свой вклад. Мы не собираемся двигаться дальше без европейцев", - приводит Bloomberg слова министра в ответ на вопрос, пойдут ли США на дополнительные пошлины в отношении китайских товаров.

Глава Минфина подчеркнул, что Европе нужно играть более весомую роль в сокращении доходов, поступающих России от продажи нефти, и в урегулировании украинского кризиса.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР.

Ранее стало известно, что Бессент призывал страны G7 присоединиться к США в введении пошлин в отношении государств, закупающих нефть у России: так, речь может идти о пошлинах в 100% на товары Индии и КНР. Источники Bloomberg позднее отмечали, что G7 рассчитывают выработать предложения по подобным мерам в предстоящие недели.