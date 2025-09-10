Трамп призвал ЕС ввести 100%-е пошлины для Китая и Индии для давления на Россию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

"Мы готовы начать, готовы начать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников.

Второй собеседник газеты заявил, что Вашингтон готов поддержать любые тарифы в отношении Китая и Индия, введенные Брюсселем.