Трамп считает, что давление Европы на КНР поможет украинскому урегулированию

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что, по его мнению, Европа могла бы оказать на Китай давление для прекращения конфликта на Украине.

"Китай - крупнейший покупатель нефти у России, с большим отрывом (...) если Европа сделает что-то в отношении Китая, то, я думаю, он, возможно, добился бы окончания войны", - сказал Трампа.

Он также вновь заявил, что недоволен закупками российской нефти Евросоюзом.

Кроме того, Трамп повторил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - "ужасные". "Мы посмотрим, что произойдет", - добавил президент США.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. Также в минувшую субботу Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, американский лидер заверил, что разрешению украинского кризиса поспособствуют высокие пошлины на импорт из КНР.

