Поиск

Оверчук уверен, что Ереван взвесит все факторы перед тем, как выбрать между ЕС и ЕАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Решение о том, выходить ли Армении из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с тем, чтобы получить членство Европейского союза (ЕС), должно приниматься исключительно армянским народом, при этом должны быть взвешены все факторы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Недавно Никола Воваевич Пашинян (премьер-министр Армении - ИФ) сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал журналистам замглавы российского правительства.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что Ереван понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС. "Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он, отметив, что возможен любой сценарий и все будет зависеть "от воли нашего (армянского - ИФ) народа, анализа ситуации, перспектив, результатов переговоров".

Еще неделей ранее Пашинян провел встречу с Оверчуком, на которой они обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией, в том числе динамику товарооборота, а также процесс реализация совместных программ.

Алексей Оверчук ЕАЭС ЕС Армения Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек

Россия предложила Турции провести обслуживание поставленных систем С-400

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому танкеру

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 600 человек

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией EstLink 1 вышел из строя

Путин заявил, что РФ высоко ценит усилия КНР и Индии по украинскому урегулированию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });