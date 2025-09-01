Оверчук уверен, что Ереван взвесит все факторы перед тем, как выбрать между ЕС и ЕАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Решение о том, выходить ли Армении из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с тем, чтобы получить членство Европейского союза (ЕС), должно приниматься исключительно армянским народом, при этом должны быть взвешены все факторы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Недавно Никола Воваевич Пашинян (премьер-министр Армении - ИФ) сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону", - сказал журналистам замглавы российского правительства.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что Ереван понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС. "Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение", - сказал он, отметив, что возможен любой сценарий и все будет зависеть "от воли нашего (армянского - ИФ) народа, анализа ситуации, перспектив, результатов переговоров".

Еще неделей ранее Пашинян провел встречу с Оверчуком, на которой они обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией, в том числе динамику товарооборота, а также процесс реализация совместных программ.