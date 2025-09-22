Залетевшие в Польшу беспилотники не несли оружие или взрывчатку

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Обнаруженные в Польше в ночь на 10 сентября беспилотники не несли взрывчатых веществ или другого вооружения, заявил премьер-министр Дональд Туск. Об этом сообщают польские СМИ.

"Ни один не был вооружен... Мы очень сосредоточены на этом. Пока нет никаких признаков использования боевых беспилотников, которые могли бы взорваться или иным образом нанести вред людям или их имуществу", - сказал он.

Премьер отметил, что "поиск и идентификация продолжаются", поэтому "мы узнаем, сколько их, когда все будут найдены".

Он также поднял вопрос о сбивании летающих объектов в воздушном пространстве Польши: "Мы безоговорочно примем решение сбивать их, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей".

"Когда мы имеем дело с не совсем ясными ситуациями... В таких случаях нам нужно дважды подумать, прежде чем предпринимать действия, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта. В таких случаях мы должны связаться с нашими союзниками", - добавил премьер-министр.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на 10 сентября сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие. Польские силы ПВО зафиксировали вхождение в воздушное пространство страны более 20 беспилотников, часть из которых вскоре его покинули. Позже МВД Польши сообщало об обнаружении обломков 19 БПЛА. Также сообщалось об обнаружении обломков ракеты, повредившей жилой дом в населенном пункте Вырыки Люблинского воеводства. Позже министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщил, что ракета была выпущена с польского истребителя F-16.