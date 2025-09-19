Трамп предположил, что упавшие в Польше беспилотники были выведены из строя в воздухе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотнки, ранее в сентябре разбившиеся в Польше, возможно, были выведены из строя во время полета, заявил президент США Дональд Трамп.

"Предположительно, их сумели отключить (...). Давайте будем надеяться, что причина инцидента была такова", - сказал он в интервью Fox News.

Трамп также сказал, что "не может комментировать", оказались ли эти БПЛА над Польшей по ошибке или же их намеренно туда направили.

"В любом случае им изначально не следовало быть так близко к Польше", - добавил президент США.

Ранее в сентябре власти Польши заявили, что сбили над своей территории несколько БПЛА. По утверждению польской стороны, дроны были российскими.