Власти Польши признали, что во время инцидента с БПЛА жилой дом повредила польская ракета

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Причиной повреждения жилого дома в населенном пункте Вырыки в Люблинском воеводстве в ходе операции по противодействию залетевших в Польшу дронам стала выпущенная с польского истребителя ракета, сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. Его цитируют польские СМИ.

"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши, в защиту родины, в защиту наших граждан, - заявил он. - И военные заявили, что покроют эти потери".

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на 10 сентября сообщило, что в воздушном пространстве страны идет операция по нейтрализации нарушивших границу БПЛА. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, часть объектов была сбита.

Польские силы ПВО зафиксировали вхождение в воздушное пространство страны 19 беспилотников, позже МВД Польши сообщило, что найдены обломки 18 из них.

В ночь на 10 сентября в Вырыки жилой дом и припаркованный рядом автомобиль были повреждены обломками. Сообщалось, что это был дрон. Позднее прокуратура Люблинского воеводства сообщила, что, судя по обломкам, речь не идет о дроне или о его фрагментах. Затем газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источники, что "в дом попала ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, которой пытались уничтожить дрон. Она упала из-за неполадок в системе наведения".