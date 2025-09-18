Поиск

Власти Польши признали, что во время инцидента с БПЛА жилой дом повредила польская ракета

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Причиной повреждения жилого дома в населенном пункте Вырыки в Люблинском воеводстве в ходе операции по противодействию залетевших в Польшу дронам стала выпущенная с польского истребителя ракета, сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. Его цитируют польские СМИ.

"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши, в защиту родины, в защиту наших граждан, - заявил он. - И военные заявили, что покроют эти потери".

Оперативное командование вооруженных сил Польши в ночь на 10 сентября сообщило, что в воздушном пространстве страны идет операция по нейтрализации нарушивших границу БПЛА. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, часть объектов была сбита.

Польские силы ПВО зафиксировали вхождение в воздушное пространство страны 19 беспилотников, позже МВД Польши сообщило, что найдены обломки 18 из них.

В ночь на 10 сентября в Вырыки жилой дом и припаркованный рядом автомобиль были повреждены обломками. Сообщалось, что это был дрон. Позднее прокуратура Люблинского воеводства сообщила, что, судя по обломкам, речь не идет о дроне или о его фрагментах. Затем газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источники, что "в дом попала ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, которой пытались уничтожить дрон. Она упала из-за неполадок в системе наведения".

НАТО F-16 ПВО Польша Вырыки Томаш Семоняк Люблинское воеводство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

Что случилось этой ночью: четверг, 18 сентября

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Трамп объявил движение "Антифа" террористическим

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Премьер Великобритании отложит признание Палестины до отъезда Трампа из королевства

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });