Министры обороны ЕС обсудят создание системы защиты от БПЛА на восточной границе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министры обороны некоторых стран Евросоюза 26 сентября обсудятсоздание "стены для беспилотников" на восточной границе содружества, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Его цитируют польские СМИ.

По его словам, 26 сентября пройдет видеоконференция, "в ходе которой комиссар по обороне Андрюс Кубилюс обсудит меры по укреплению безопасности с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, Румынией и Болгарией, а также с Украиной". "Ожидается, что встреча пройдет на уровне министров", - добавил Ренье.

"После этого обсуждения мы примем решение о возможных дальнейших шагах в сотрудничестве с этими государствами-членами, Украиной и другими", - сказал он.

В частности, будет рассматриваться предложение о создании "стены для беспилотников", инициативы по укреплению восточной границы Евросоюза, которую поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

