Туск заявил, что к операции НАТО "Восточный страж" в Польше присоединилось 10 стран

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - К операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж") в Польше уже присоединилось десять стран, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"О дополнительной помощи Польше после атаки беспилотников заявили Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия", - написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране войск стран НАТО.

В Польшу уже прибыли три французских истребителя Rafale из особого подразделения, оснащенного для использования ядерного оружия, Чехия направила звено штурмовых вертолетов Мi-171S (Ми-171Ш), Великобритания анонсировала прибытие в страну истребителей Typhoon.

В минувшую пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников".

