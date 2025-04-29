В ДТП в Турции пострадали 18 российских туристов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Микроавтобус с российскими туристами перевернулся на дороге в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье, пострадали 18 россиян, их жизни вне опасности, сообщили местные СМИ.

"Микроавтобус перевозил туристов из аэропорта Антальи в отели на курорте. Водитель потерял управление, после чего автобус перевернулся и оказался на обочине дороги", - говорится в сообщении портала BirGun.

По его данным, на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и жандармерии.

"Всего получили различные повреждения 19 человек - 18 туристов и водитель. После оказания первой помощи на месте все они были доставлены в различные больницы Манавгата. По данным полиции, жизням пострадавших ничего не угрожает", - отмечает издание.