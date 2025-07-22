Российский турист попал в больницу после ДТП с автобусом в Турции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский турист попал в больницу после ДТП в Турции, которое произошло с туристическим автобусом на пути из аэропорта Антальи на курорт Сиде, остальные пассажиры не пострадали, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде и вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России. Серьезных травм ни у кого нет. Один человек обратился за медицинской помощью и был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Остальных туристов доставили в отели", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи находятся представители туроператора, оказывающие необходимое содействие. Причины инцидента установят правоохранительные органы.