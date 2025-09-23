Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Движение будет возобновлено в полночь со среды на четверг", - говорится в сообщении.

"Решение было принято после тщательного анализа ситуации службами. Безопасность граждан остается приоритетом", - добавили в МВД Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе заседания правительства объявил о решении открыть закрытую в преддверии учений "Запад-2025" границу с Белоруссией. Туск добавил, что польские власти готовы в любой момент повторно закрыть границу, "если возникнет такая необходимость, если возрастет напряжение или мы столкнемся с агрессивным поведением кого-либо из соседей".

Как сообщалось, накануне белорусско-российских учений "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября, польские власти заявили, что полностью закрывают границу с Белоруссией из соображений безопасности.