Польша откроет на этой неделе пункты пропуска на границе с Белоруссией

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства объявил о решении открыть закрытую в преддверии учений "Запад-2025" границу с Белоруссией, сообщают польские СМИ.

"Хотел бы сообщить вам, что мы совместно с министром внутренних дел и администрацией (...) приняли решение о возобновлении работы пограничных пунктов пропуска, железнодорожных и автомобильных", - сказал он.

Речь, по его словам, идет о тех пунктах пропуска, "которые были закрыты в связи с учениями "Запад". Решение правительства вступит в силу в полночь со среды на четверг, во вторник будет издано соответствующее распоряжение.

Туск добавил, что Польша готова в любой момент повторно закрыть границу с Белоруссией.

"Мы пришли к выводу, что эта превентивная мера (закрытие польско-белорусской границы в преддверии учений "Запад-2025") выполнила свою задачу. И, конечно, этот инструмент остается в наших руках. Если возникнет такая необходимость, если возрастет напряжение или мы столкнемся с агрессивным поведением кого-либо из соседей, мы без колебаний снова примем решение о закрытии пограничных переходов", - сказал премьер.

"Но на данный момент представляется, что непосредственные причины для их закрытия отпали", - добавил он.

Перед белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые проходили с 12 по 16 сентября, польские власти заявили, что полностью закрывают границу с Белоруссией из соображений безопасности. Учения на территории Белоруссии завершились 16 сентября, однако пункты пропуска на польско-белорусской границе не заработали. Восстановить движение транспорта власти Польши обещали, "как только граница будет полностью защищена".

