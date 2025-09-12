В Белоруссии начинается стратегическое учение "Запад-2025"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совместное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025" пройдет на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

По информации Минобороны Белоруссии, тема учения - "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Общей целью маневров станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии, заявляли в Минобороны Белоруссии.

В августе в белорусском министерстве сообщили о снижении параметров учений и переносе его основных эпизодов вглубь страны от западных границ.

По словам главы Минобороны Белоруссии, "все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах Вооруженных сил Беларуси возле Борисова (Минская область - ИФ)".

"На учениях отработают планирование применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания", - заявил ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Слова министра привело 13 августа госагентство БелТА.

"Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал тогда Хренин.

Он заявил, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами отработают вопросы планирования применения ракетного комплекса "Орешник".

В связи с проведением белорусско-российских учений Польша объявила о закрытии границ с Белоруссией "по соображениям национальной безопасности". Пункты пропуска закрылись ровно в полночь 12 сентября. Дата их открытия польской стороной не сообщалась.