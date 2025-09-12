Поиск

В Белоруссии начинается стратегическое учение "Запад-2025"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совместное белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2025" пройдет на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

По информации Минобороны Белоруссии, тема учения - "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Общей целью маневров станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии, заявляли в Минобороны Белоруссии.

В августе в белорусском министерстве сообщили о снижении параметров учений и переносе его основных эпизодов вглубь страны от западных границ.

По словам главы Минобороны Белоруссии, "все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах Вооруженных сил Беларуси возле Борисова (Минская область - ИФ)".

"На учениях отработают планирование применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания", - заявил ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Слова министра привело 13 августа госагентство БелТА.

"Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал тогда Хренин.

Он заявил, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами отработают вопросы планирования применения ракетного комплекса "Орешник".

В связи с проведением белорусско-российских учений Польша объявила о закрытии границ с Белоруссией "по соображениям национальной безопасности". Пункты пропуска закрылись ровно в полночь 12 сентября. Дата их открытия польской стороной не сообщалась.

Минск Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и страны Персидского залива назвали удар Израиля по Дохе посягательством на суверенитет Катара

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Что произошло за день: четверг, 11 сентября

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура к МКС

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Лукашенко наметил шаги по нормализации отношений с США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7138 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });