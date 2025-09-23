Дания примет участие в совещании Еврокомиссии о защите от БПЛА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - После инцидента с дронами в аэропорту Копенгагена Дания присоединится к участникам совещания Еврокомиссии по вопросам защиты от БПЛА 26 сентября, пишет Guardian со ссылкой на пресс-секретаря ЕК по вопросам обороны Тома Ренье.

По его словам, Дания присоединилась к странам, намеренным 26 сентября обсудить с комиссаром ЕК Андрюсом Кубилюсом "стену против беспилотников".

В ночь на вторник аэропорт Копенгагена был почти четыре часа из-за появления трех крупных беспилотников в черте аэропорта. Были затронуты интересы тысяч пассажиров. Полиция Дании заявила, что пока неизвестно, кто именно запустил дроны над охраняемой зоной воздушной гавани, они залетели в нее с разных направлений.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что этот инцидент, приведший к сбою в работе аэропорта, стал "самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру" страны в ее истории. Она также отметила, что власти страны "не исключают никаких вариантов относительно того, кто стоит за этим".

Тома Ренье накануне сообщал о планах ЕК провести 26 сентября совещание вместе с "приграничными государствами" ЕС и Украиной по вопросу защиты от БПЛА.

"В совещании примут участие комиссар (Андрюс) Кубилюс, представители семи приграничных стран: Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, и я могу еще добавить Украину. Это конкретный результат состоявшегося ранее в этом месяце визита в приграничные страны председателя (ЕК Урсулы - ИФ) фон дер Ляйен и комиссара Кубилюса", - говорил Ренье.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя 10 сентября в Европарламенте ежегодный доклад состоянии Евросоюза, призвала инвестировать в оборонный потенциал восточного фланга ЕС.

"Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и выстроить стену против беспилотников. Это не абстрактная амбиция. Это основа надежной обороны", - сказала глава ЕК.