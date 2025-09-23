Премьер-министр Дании не исключает любых версий инцидента с дронами в аэропорту столицы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Появление дронов над аэропортом Копенгагена стало самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании за всю ее историю, заявила TV2 премьер-министр страны Метте Фредериксен. Об этом пишет Guardian.

"Это свидетельствует о времени, в котором мы живем, и о том, к чему нам как обществу нужно быть готовыми", - сказала премьер.

Она также отметила, что власти страны "не исключают никаких вариантов относительно того, кто стоит за этим".

"И очевидно, что этот инцидент ложится в цепочку недавних событий - других атак дронов, нарушений воздушного пространства и хакерских атак на аэропорты Европы", - добавила она.

Вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена был закрыт в течение почти четырех часов из-за появления трех крупных беспилотников в черте аэропорта. Главный суперинтендант полиции Дании Йенс Йесперсен заявил, что пока неизвестно, кто именно запустил дроны над охраняемой зоной аэропорта, передавал Reuters. По его словам, дроны появились с разных направлений, включали и выключали огни и через несколько часов исчезли.

Аэропорт Осло утром во вторник был закрыт на три часа также из-за дронов, сообщал CNN со ссылкой на представителя предприятия.

Перерыв в работе двух крупных аэропортов затронули интересы десятков тысяч пассажиров.