Расходы Финляндии на оборону в 2026 году составят 2,5% ВВП

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия выделит в 2026 на оборону 2,5% прогнозируемого валового внутреннего продукта или 6,3 млрд евро, сообщило Минобороны страны.

"Сейчас мы идем к значительному укреплению обороны. В ближайшие несколько лет будут завершены стратегические проекты в области воздушной и морской обороны, и тогда же начнется масштабная реформа армии. Закупки на миллиарды евро не только укрепляют нашу способность обеспечивать безопасность нашей страны, но и создают новые рабочие места и экономический рост по всей Финляндии", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

По его словам, на закупки военной техники в 2026 году будет выделено в общей сложности около 1,5 млрд евро, на закупку многоцелевых истребителей - 1,4 млрд евро. Операционные расходы Оборонительных войск составляют 2,6 миллиарда евро.

Продолжится материальная и учебная поддержка вооруженных сил Украины. Будет продолжена координация обороны Финляндии в рамках общей обороны НАТО, подчеркнул Хаккянен.

Силы обороны заблаговременно приступят к реализации проектов материально-технического обеспечения армии на 2030-е годы, заявил он.

Весной 2025 года правительство Финляндии объявило, что намерено к 2029 году увеличить уровень ассигнований на оборону как минимум до трех процентов ВВП.

Летом государства-члены НАТО взяли на себя обязательство увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из них не менее 3,5% должны составлять так называемые "тяжелые расходы" на оборону.