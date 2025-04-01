Финляндия начала подготовку к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Петтери Орпо.

"По данному вопросу правительство готовит предложение, и решение будет принято парламентом в установленном порядке", - сказал он.

Орпо также сообщил, что расходы Финляндии на оборону к 2029 году будут увеличены до 3% ВВП. Это означает увеличение финансирования оборонного ведомства примерно на три миллиарда долларов, речь идет в первую очередь о закупке материалов.

Финляндия также начинает реформу вооруженных сил, заявил глава правительства.

В первую очередь, речь идет о сухопутных войсках. Будут обновлены и увеличены морские возможности и оборудование.

"Хочу подчеркнуть, что Финляндия и финны не в беде. В Финляндии безопасно. С помощью этих решений мы обеспечим порядок в обороне Финляндии в ближайшие годы", - сказал Орпо.

Финляндия официально присоединилась к Конвенции в 2012 году. Всего к Оттавской конвенции официально присоединились 165 стран. Согласно конвенции, страны-подписанты могут выйти из соглашения в течение шестимесячного переходного периода.

Как сообщила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен, работа в МИД начнется немедленно и правительство сможет завершить законопроект о выходе из Конвенции до летних парламентских каникул.