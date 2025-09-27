Поиск

Эстония отклонила предложение Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, отклонила предложение немецкой оружейной компании Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов.

"Условия предложения были таковы, что из кармана эстонского налогоплательщика ушла бы очень большая сумма денег", - сказал телерадиовещателю республики ERR министр обороны Эстонии Ханно Певур.

В четверг Латвия объявила о достигнутом соглашении с немецкой оружейной компанией Rheinmetall о строительстве в стране завода по производству артиллерийских боеприпасов за 275 миллионов евро, в котором государству принадлежит 49 процентов акций. 155-мм артиллерийские снаряды будут производиться для нужд Сил обороны Латвии, а также для других стран-партнеров

Певкур сообщил, что Эстония решила организовать публичный конкурс по выбору производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall не участвовал. Сейчас переговоры дошли до того момента, что первые подписи будут поставлены уже в ближайшие недели. Эти предложения не включают в себя таких больших обязательств для Эстонского государства, которые были выдвинуты для Латвии и Литвы.

Среди предложений, которые поступили в адрес оборонно-промышленного парка республики на данный момент, есть от производителей крупнокалиберных боеприпасов 155 мм, а также других видов боеприпасов, сказал Первкур.

"В Эстонии обязательно будут производиться различные виды боеприпасов", - подчеркнул глава минобороны.

Латвия Эстония Rheinmetall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 27 сентября

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

12 стран объявили о создании коалиции доноров для палестинской администрации

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7246 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });