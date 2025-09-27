Эстония отклонила предложение Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, отклонила предложение немецкой оружейной компании Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов.

"Условия предложения были таковы, что из кармана эстонского налогоплательщика ушла бы очень большая сумма денег", - сказал телерадиовещателю республики ERR министр обороны Эстонии Ханно Певур.

В четверг Латвия объявила о достигнутом соглашении с немецкой оружейной компанией Rheinmetall о строительстве в стране завода по производству артиллерийских боеприпасов за 275 миллионов евро, в котором государству принадлежит 49 процентов акций. 155-мм артиллерийские снаряды будут производиться для нужд Сил обороны Латвии, а также для других стран-партнеров

Певкур сообщил, что Эстония решила организовать публичный конкурс по выбору производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall не участвовал. Сейчас переговоры дошли до того момента, что первые подписи будут поставлены уже в ближайшие недели. Эти предложения не включают в себя таких больших обязательств для Эстонского государства, которые были выдвинуты для Латвии и Литвы.

Среди предложений, которые поступили в адрес оборонно-промышленного парка республики на данный момент, есть от производителей крупнокалиберных боеприпасов 155 мм, а также других видов боеприпасов, сказал Первкур.

"В Эстонии обязательно будут производиться различные виды боеприпасов", - подчеркнул глава минобороны.