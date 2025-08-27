Поиск

Rheinmetall AG открывает в Германии крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Самый большой завод по производству боеприпасов в Европе, построенный оружейной компанией Rheinmetall AG в районе Унтерлюса (земля Нижняя Саксония), начинает работу в среду, сообщает Bloomberg.

Предприятие планирует выйти на полную мощность в 2027 году: тогда завод сможет производить до 350 тыс. единиц боеприпасов в год. Компания также планирует с 2026 года собирать там установки реактивной артиллерии.

Завод заложили в начале 2024 года и должны были запустить поздней весной или летом того же года, однако строительство затянулось.

По данным Bloomberg, Rheinmetall AG закончил сооружение еще одной крупной фабрики - в Веце вблизи границы с Нидерландами, где будет идти сборка отсеков фюзеляжей для истребителей-бомбардировщиков F-35.

В понедельник Rheinmetall AG также объявила о намерении построить цехи по производству боеприпасов в Болгарии, вместе с пороховым заводом. У концерна есть предприятия в Испании и Венгрии, строится еще одно в Литве; идут переговоры о сотрудничестве с правительством Латвии. Также, по данным Bloomberg, компания содержит предприятие по ремонту танков на Украине. Но в августе председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что проект создания завода по выпуску боеприпасов на Украине отложен из-за бюрократических сложностей, но в детали вдаваться не стал.

Ранее в августе Financial Times сообщало со ссылкой на данные более чем 1 тыс. проанализированных спутниковых снимков, что страны Европы с 2021 по 2025 год в три раза расширили площади своих военных заводов. Одной из крупнейших строек стал совместный проект Rheinmetall AG и венгерской государственной компании №7 Holding, которые возвели завод по производству боеприпасов и взрывчатки на западе Венгрии в Варпалоте.

Rheinmetall Германия
