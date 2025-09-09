Rheinmetall планирует поставить Украине новые системы для борьбы с БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор германского концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что в этом году планируется поставка Киеву мобильных систем для борьбы с БПЛА Skyranger.

"На этой неделе мы с Украиной в Лондоне подпишем контракт на поставку новых мобильных систем Skyranger", - сказал он во вторник в интервью телеканалу ZDF.

Каждая из этих систем обеспечит, что зона 4 на 4 км "будет свободной от дронов", - отметил глава Rheinmetall.

"Системы, в которых заинтересован и Бундесвер, могли бы очень помочь Украине в сложившейся ситуации", - добавил Паппергер.

Он отметил, что, как ожидается, первые системы могут поступить на Украину уже в текущем году.