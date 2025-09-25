Rheinmetall инвестирует в строительство в Латвии производства артснарядов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Гамбурге подписан меморандум о строительстве в Латвии завода по производству артиллерийских боеприпасов, сообщило латвийское Минобороны.

Документ подписали премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр экономики Викторс Валайнис, член правления Государственной оборонной корпорации (Valsts aizsardzibas korporacija) Ингрида Кирсе и инвестор - германская оборонная компания Rheinmetall.

Для строительства завода планируется создать совместное предприятие. "Ожидается, что проект привлечет более 200 миллионов евро инвестиций, а в течение десяти лет экспорт завода может превысить три миллиарда евро. Строительство завода планируется начать весной 2026 года, производство начнется годом позже", - уточнили в ведомстве.

"Сотрудничество с Rheinmetall дает возможность привлечь сотни миллионов евро инвестиций, создать новые рабочие места и предоставить латвийским компаниям доступ к передовым технологиям. Это укрепляет не только нашу экономику, но и национальную безопасность, а также коллективную оборону НАТО", - сказала при подписании документа Эвика Силиня.