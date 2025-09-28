Поиск

Рубио призвал Иран к прямым переговорам по иранской ядерной программе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что наилучший способ решения ядерной проблемы Ирана - дипломатия и прямые переговоры с Тегераном.

"Президент Трамп ясно дал понять, что дипломатия по-прежнему остается одним из вариантов, а сделка - лучшим исходом для иранского народа и всего мира. Чтобы это произошло, Иран должен согласиться на прямые переговоры, которые будут вестись добросовестно, без проволочек и обмана", - говорится в заявлении Рубио на сайте американского госдепартамента.

Госсекретарь добавил, что в противном случае "партнеры обязаны немедленно ввести ответные санкции, чтобы оказать давление на иранских лидеров и заставить их делать то, что является правильным для их страны и для безопасности всего мира".

В заявлении подчеркивается: "Сегодня вечером, в 20:00 по восточному времени США (03:00 мск воскресенья), ООН вновь ввела санкции и другие ограничения в соответствии с шестью резолюциями Совета безопасности (..) и в связи с продолжающимся существенным невыполнением Ираном своих ядерных обязательств".

"Еевротройка" (Франция, Великобритания и ФРГ) 28 августа запустила "механизм быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках СВПД.

Механизм был запущен, так как "евротройка" решила, что Иран нарушает прежние договоренности по атомной программе в соответствии с СВПД.

19 сентября Совбез ООН не принял проект резолюции, который бы позволил избежать восстановления этих ограничительных мер. Позже, 26 сентября, СБ ООН также отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, который предполагал отсрочку введения санкций на шесть месяцев.

