Президент Ирана отверг требования США выдать обогащенный уран в обмен на трехмесячную отсрочку санкций

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Иран назвал непомерными требования Вашингтона передать более 400 кг урана, обогащенного до 60%, в обмен на трехмесячную отсрочку восстановления санкций против Тегерана.

"Такие заявления неприемлемы, и, если придется выбирать между их непомерными требованиями и незамедлительным восстановлением санкций, мы выберем восстановление санкций", - приводит в субботу слова президента Ирана Масуда Пезешкиана иранское телевидение.

Заявление Пезешкиана прозвучало после того, как накануне СБ ООН отверг представленный Россией и Китаем проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Тегерана на шесть месяцев.

Ранее в этом году "евротройка" (Франция, Великобритания и ФРГ) запустила "механизм быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках СВПД. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Механизм был запущен, так как "евротройка" решила, что Иран нарушает прежние договоренности по атомной программе.

19 сентября СБ ООН не принял проект резолюции, который бы позволил избежать восстановления этих ограничительных мер.

