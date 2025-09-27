Трамп сообщил о ведении активных переговоров по сектору Газа

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры по урегулированию конфликта вокруг сектора Газа, в них задействованы все страны региона.

"Интенсивные переговоры идут уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется для того, чтобы добиться успешного завершения достижением соглашения", - написал он в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что в переговорах принимают участие все страны региона, движение ХАМАС "очень хорошо осведомлено об этих дискуссиях, Израиль был проинформирован на всех уровнях, включая премьер-министра Биби (Биньямина - ИФ) Нетаньяху".

"По прошествии стольких десятилетий я никогда раньше не видел столько доброй воли и энтузиазма в отношении заключения сделки", - добавил Трамп.