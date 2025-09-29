Поиск

Times of Israel ждет важных заявлений после встречи Нетаньяху и Трампа

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Стало известно, что после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа 29 сентября два лидера дадут пресс-конференцию. Как пишет The Times of Israel, это дает основание надеяться, что может быть объявлено о достижении мирного соглашения в секторе Газа.

Издание напоминает, что США заручились первоначальной поддержкой плана со стороны арабских и мусульманских партнеров, необходимой для послевоенного управления Газой. Спецпосланник США Стив Уиткофф провел двухчасовую встречу с Нетаньяху в воскресенье, однако израильский премьер-министр заявил, что "окончательное решение еще не принято, мы работаем (над планом - ИФ) с командой президента Трампа". В этой беседе также участвовал зять Трампа Джаред Кушнер.

В движении ХАМАС заявили, что плана еще не видели.

По данным ивритоязычных СМИ, встреча с Уиткоффом прошла хорошо и есть вероятность, что Нетаньяху скажет Трампу, что поддерживает план. При этом неясно, насколько важным было бы объявление о сделке без одобрения ХАМАС, отмечает The Times of Israel. Если ХАМАС не освободит оставшихся 48 заложников, то мир в секторе маловероятен, поскольку Израиль не согласится прекратить свое наступление в городе Газа и за его пределами.

Издание обращает внимание, что изменения, которые Нетаньяху, возможно, удалось внести в план США, "могут поставить под угрозу поддержку арабских и мусульманских стран, которые подчеркивают важность роли Палестинской автономии в Газе и настаивают на пути к будущему палестинскому государству - две красные линии для израильского премьера, которые он, несомненно, стремился устранить".

Джаред Кушнер Израиль США ХАМАС Биньямин Нетаньяху Стив Уиткофф Дональд Трамп
