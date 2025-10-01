Поиск

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно из Нидерландов в Аденском заливе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы подтвердили, что атаковали судно под нидерландским флагом MV Minervagracht в Аденском заливе.

Согласно официальному заявлению хуситов, удар был нанесен в Аденском заливе крылатой ракетой, которая попала прямо в судно и вызвала пожар.

В настоящее время судно находится под угрозой затопления.

Хуситы заявили, что их военные операции будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится "агрессия Израиля против Газы и не будет снята блокада".

Они отметили, что сохраняется запрет в отношении израильского противника на проход связанных с ним судов по Красному и Аравийскому морям, Баб-эль-Мандебскому проливу и Аденскому заливу.

"Йемен вновь предупреждает все компании и суда о недопустимости нарушения ранее объявленных морских ограничений", - заявили хуситы.

Ранее нидерландская судоходная компания Spliethoff сообщила, что судно MV Minervagracht двигалось в Аденском заливе, когда оно "подверглось нападению неустановленного взрывного устройства, причинившего судну значительный ущерб и вызвавшего пожар".

Члены команды судна были эвакуированы с помощью вертолета и военных фрегатов.

