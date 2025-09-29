Хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по Израилю

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хуситы нанесли в ночь на понедельник удар гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву, заявил представитель движения генерал Яхья Сари.

"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая несла несколько боеголовок", - написал Сари в соцсети X.

Кроме того, Сари сообщил об атаке еще двух израильских целей при помощи двух БПЛА.

По его словам, обе операции прошли успешно.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.