Хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по Израилю
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хуситы нанесли в ночь на понедельник удар гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву, заявил представитель движения генерал Яхья Сари.
"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая несла несколько боеголовок", - написал Сари в соцсети X.
Кроме того, Сари сообщил об атаке еще двух израильских целей при помощи двух БПЛА.
По его словам, обе операции прошли успешно.
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.