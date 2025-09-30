Поиск

ВМС Франции и Греции эвакуировали экипаж атакованного в Аденском заливе судна

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Франции и Греции эвакуировали экипаж шедшего под флагом Нидерландов грузового судна Minervagracht, которое подверглось атаке в Аденском заливе, сообщает военно-морская миссия Евросоюза по защите коммерческих судов в Красном море (Aspides).

"Десятерых моряков эвакуировали на греческом фрегате Spetsai, восьмерых - на французском фрегате. Одного тяжело раненого доставили на французском вертолете в Джибути", - говорится в сообщении миссии в соцсети.

Накануне судно Minervagracht подверглось обстрелу, на борту начался пожар.

По сообщениям СМИ, нападение совершили хуситы. Они, однако, пока не взяли на себя ответственность за этот обстрел.

Хроника 17 декабря 2023 года – 30 сентября 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Евросоюз Греция Аденский залив Minervagracht Франция Нидерланды хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2402 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });