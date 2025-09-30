ВМС Франции и Греции эвакуировали экипаж атакованного в Аденском заливе судна

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Франции и Греции эвакуировали экипаж шедшего под флагом Нидерландов грузового судна Minervagracht, которое подверглось атаке в Аденском заливе, сообщает военно-морская миссия Евросоюза по защите коммерческих судов в Красном море (Aspides).

"Десятерых моряков эвакуировали на греческом фрегате Spetsai, восьмерых - на французском фрегате. Одного тяжело раненого доставили на французском вертолете в Джибути", - говорится в сообщении миссии в соцсети.

Накануне судно Minervagracht подверглось обстрелу, на борту начался пожар.

По сообщениям СМИ, нападение совершили хуситы. Они, однако, пока не взяли на себя ответственность за этот обстрел.