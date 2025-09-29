Судно из Нидерландов загорелось в Аденском проливе в результате атаки хуситов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Судно под нидерландским флагом в понедельник подверглось атаке хуситов в Аденском заливе, сообщает агентство Associated Press (AP).

В результате ракетной атаки йеменских хуситов на судне в Аденском заливе произошел сильный пожар, говорится в сообщении. К месту происшествия направляется военный корабль, отмечает AP.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

По информации агентства, атаке подверглось грузовое судно Minervagracht под флагом Нидерландов.

По данным Центра морской информации, это судно уже становилось мишенью хуситов. Тогда попытка обстрела не удалась.