Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Израиль смог перехватить практически все суда "Флотилии стойкости", направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью, все пассажиры находятся в безопасности, заявили в четверг в израильском МИД.

"Ни одна из яхт, участвовавших в провокации, (...) не преуспела в попытках попасть в зону боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры здоровы и находятся в безопасности. Они направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу", - говорится в сообщении МИД в соцсети.

При этом в нем уточняется, что из 47 судов не перехвачено израильскими военными лишь одно. В МИД предупреждают, что если оно попытается приблизиться к сектору Газа, то его возьмут под контроль так же, как и остальные суда.

Наибольшая часть судов флотилии была перехвачена в ночь на четверг, тогда же были задержаны сотни находившихся на борту активистов, в том числе Грета Тунберг и внук бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Нкоси Звеливелиле Мандела.

Несколько стран, в том числе Турция и Колумбия, осудили действия Израиля, назвав их "террористическим актом".

Израиль и Египет поддерживают морскую блокаду сектора Газа, чтобы помешать ХАМАС импортировать оружие и материалы для его производства.

В июне группа активистов уже предпринимала попытку доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, однако израильская сторона этого не допустила.