Израилm остановил суда с пропалестинскими активистами, направлявшимися в Газу

Турция назвала инцидент "террористическим актом", Колумбия - "международным преступлением"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные накануне вечером перехватили несколько судов "Флотилии стойкости" с пропалестинскими активистами на борту, они направлялись в сектор Газа с гумпомощью.

Активисты сообщили, что некоторые суда, "в частности "Альма", "Сириус", "Адара", были незаконно перехвачены и взяты на абордаж израильскими оккупационными силами в международных водах".

Согласно информации флотилии в телеграме, израильские военные применили "активную агрессию" против некоторых судов. Так, одно судно было "протаранено", а два других "обстреляны из водометов". Находившиеся на борту не пострадали.

В свою очередь, министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что несколько судов были "благополучно остановлены", а их пассажиры "доставлены в израильский порт".

"Грета (Грета Тунберг, шведская активистка - ИФ) и ее друзья в безопасности и здоровы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что те, кто "пытался незаконно проникнуть на израильскую территорию", будут депортированы сразу после еврейского праздника Йом-Кипур.

"Мы не позволим никаким пиар-акциям, приближающимся к зоне активных боевых действий, нарушать наш суверенитет", - написал он в соцсети Х.

Тем временем в МИД Турции назвали перехват судов "террористическим актом".

"Нападение израильских вооруженных сил в международных водах на "Флотилию стойкости", которая направлялась для доставки гуманитарной помощи населению Газы, является террористическим актом, представляющим собой наиболее серьезное нарушение международного права и ставящим под угрозу жизни ни в чем не повинных гражданских лиц", - говорится в заявлении министерства.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что перехват судов флотилии - это "международное преступление" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Соглашение о свободной торговле с Израилем немедленно денонсируется. Вся израильская дипломатическая делегация в Колумбии покидает страну", - написал он в соцсети X.

По мнению палестинского движения ХАМАС, перехват в международных водах, а также арест активистов и журналистов "представляют собой вероломный акт агрессии".

Израиль и Египет ввели морскую блокаду сектора Газа, чтобы помешать ХАМАС импортировать оружие и материалы для его производства. Флотилия доставляет гуманитарную помощь и пытается прорвать эту блокаду.

Ранее, в июне, группа активистов уже предпринимала попытку доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, однако израильская сторона этого не допустила, а находившаяся на одном из судов шведская активистка Грета Тунберг была депортирована на родину.

