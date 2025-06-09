Судно с Гретой Тунберг препровождают в один из израильских портов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Направлявшееся в сектор Газа Судно "Мадлен" с шведской экозащитницей Гретой Тунберг и другими пропалестинскими активистами после того, как на его борт поднялся израильский морской спецназ, сопровождают в один из портов Израиля.

"Селфи-яхта "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля", - говорится сообщении израильского МИД

В нем отмечается, что "пассажиры вернутся в свои родные страны".

Во внешнеполитическом ведомстве ранее назвали "Мадлен" "селфи-яхтой", так как считают объявленную активистами цель доставки гуманитарной помощи в сектор Газа "медийным трюком" для саморекламы.

Как сообщалось, ранее МИД Израиля потребовал от "Мадлен" отказаться от попыток прорыва блокады анклава.

"Морская зона Газы остается зоной активного конфликта (...). Несанкционированные попытки прорвать блокаду опасны, незаконны и подрывают текущие гуманитарные усилия", - говорилось в распространенном заявлении министерства".

Затем израильские СМИ написали, что на борт "Мадлен" поднялся морской спецназ.