Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Протесты в рамках дня профсоюзных действий, организованные в четверг по всей Франции, собрали, по данным МВД, 195 тыс. участников, в том числе 24 тыс. человек приняли участие в акции в Париже, сообщают в четверг французские СМИ.

Всеобщая конфедерация труда Франции в свою очередь заявляет, что протестующих было 600 тыс., в стране прошло около 200 манифестаций.

Требования участников акций, организованных профсоюзами, были направлены против жестких экономических мер правительства.

Министерство внутренних дел республики также отметило, что на этот раз число манифестантов оказалось ощутимо ниже протестного дня 18 сентября, когда на улицы городов Франции вышло, по подсчетам ведомства, 505 тыс. человек, из них 55 тыс. - в Париже.

Манифестации прошли также в Марселе, Лионе, Бордо, Тулузе, Нанте, Ренне и в других крупных городах страны. СМИ отмечают снижение активности протестующих.

По заявлению главы французского МВД Брюно Ретайо, для обеспечения порядка в ходе протестов работали 76 тыс. полицейских и жандармов.