Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - МВД Франции задействует 76 тыс. сотрудников сил правопорядка для обеспечения безопасности во время запланированных на четверг масштабных акций протеста, сообщает телеканал BFMTV.

"Будет задействовано 76 тыс. полицейских и жандармов", - сказал журналистам и.о. главы МВД Франции Брюно Ретайо.

В четверг по всей стране ожидается около 250 акций протеста против жестких экономических мер правительства. Инициаторами протестов выступили профсоюзные организации.

Серьезных изменений в работе транспорта не предвидится. Парижское метро будет работать без изменений. Ожидаются небольшие перебои в работе пригородных поездов. Возможны незначительные задержки авиарейсов.