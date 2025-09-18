Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Франции сообщило в четверг вечером, что в массовых акциях протеста в стране приняли участие более 500 тыс. человек, из них 55 тыс. - в Париже.

"Что касается задержаний, их было 309, и 134 человека взяты под стражу", - заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо, подводя итог работе полицейских сил по обеспечению правопорядка. Он уточнил, что эти цифры могут еще меняться. Выступление министра транслировали французские СМИ.

"Мы смогли гарантировать свободу спокойно провести манифестации", - сказал глава МВД. Он подчеркнул, что "Франция не была блокирована", "почти все" манифестации прошли с соблюдением порядка.

Ретайо поблагодарил организовавшие акции профсоюзы и одновременно посетовал, что к мирно протестующим примкнуло "7 тыс. 300 радикализированных, опасных лиц, блэк-блоков". Он также выразил сожаление, что 26 сотрудников сил порядка получили ранения.

Нападения на представителей правоохранительных органов решительно осудил и премьер-министр Себастьен Лекорню.

Глава правительства заверил, что требования протестующих находятся в центре внимания текущих консультаций с политическими силами страны, и сообщил, что в ближайшие дни вновь встретится с профсоюзами.

Профсоюзы, поднявшие массы французов выступить против правительственных планов проведения жестких мер в сфере экономики, считают прошедший день протестов своим успехом. В свою очередь их представители называют число участников акций от 800 тыс. до 1 млн.

Лидеры ведущих профсоюзов Франции объявили, что проведут в пятницу совместное совещание, чтобы решить, как продолжить кампанию требований, опираясь на достигнутый успех мобилизации французов.

"Как никогда, настал час действия", - заявило в своем коммюнике одно из крупнейших французских профсоюзных объединений Всеобщая конфедерация труда (CGT), глава которого Софи Бине в интервью каналу France 5 заявила, что манифестанты и профсоюзы находятся "в позиции силы". По ее словам, состоявшиеся манифестации - это ультиматум. Она посоветовала премьер-министру дать быстрый ответ, иначе пройдут новые акции.