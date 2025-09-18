Поиск

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции около 200 тыс. человек принимают участие в организованных профсоюзами протестах против жестких экономических мер правительства, сообщает в четверг Le Figaro со ссылкой на полицию.

По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", число протестующих значительно выше и достигло 400 тыс.

Согласно данным МВД, в стране прошло более 470 манифестаций. В ходе беспорядков задержали 99 человек, 32 человека были взяты под стражу.

Во Франции из-за забастовки ограничена работа общественного транспорта

Протесты затрагивают различные категории населения. Так, железнодорожники провели 15-минутную демонстрацию на территории министерства экономики и финансов Франции, при этом они не нанесли ущерба зданию. Около 18 тыс. из 20 тыс. аптек во Франции закрыты в четверг в поддержку забастовки. В акциях протеста принимают участие 17% преподавательского состава.

В МВД Франции ранее сообщали, что задействуют 80 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения порядка во время забастовки и приуроченных к ней акций протеста.

Профсоюзы призвали французов выйти на улицы, чтобы выразить недовольство бюджетными мерами, представленными Франсуа Байру, который до недавних пор занимал пост премьера. Ранее в сентябре Байру объявили вотум недоверия, на посту премьера его сменил экс-министр обороны Себастьен Лекорню.

Франция
