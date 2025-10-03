Поиск

В Италии проходят акции против задержания активистов "Флотилии стойкости"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В городах Италии проходят более ста шествий, организованных крупнейшими профсоюзами страны в знак солидарности с активистами "Флотилии стойкости", которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа и были задержаны израильскими военными, сообщает Corriere della Sera.

В миреВ Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощиЧитать подробнее

Всеобщую забастовку в поддержку "Флотилии" 3 октября объявили профсоюзы CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда) и USB (Базовый синдикальный союз). Предполагалось, что акция затронет транспорт, школы, медицину. В городах было организовано сто шествий солидарности. Самая массовая манифестация прошла в Милане, в нем приняли участие 30 тысяч человек.

Гарантийная комиссия по забастовкам признала ее нелегальной, так как она была объявлена без предварительного уведомления. Профсоюз CGIL подал апелляцию, чтобы обжаловать этот вердикт.

Региональное подразделение Corriere della Sera сообщает о случаях применения слезоточивого газа и водометов со стороны карабинеров на востоке Милана, когда участники акций метали камни, бутылки и другие предметы.

Ожидается, что до конца пятницы в связи с забастовкой будут происходить перебои в работе общественного транспорта, железных дорог, а также учебных и медицинских учреждений. В забастовке также принимают участие таксисты, многие из которых воздерживаются от работы в течение всего дня или нескольких часов.

Итальянские СМИ сообщали, что с начала дня пришлось отменить треть от общего объема пассажирских перевозок на поездах. Ожидается, что забастовка на железной дороге закончится в 21:00 местного времени, далее поезда будут курсировать по расписанию.

Миланский метрополитен сообщил, что работа линий метро "не гарантируется" после 18:00. Власти Рима предупредили, что работа общественного транспорта будет гарантирована лишь в установленные законом часы - с 17:00 до 19:59.

Израильские военные на подходе к побережью сектора Газа перехватили все суда, участвовавшие во "Флотилии стойкости".

Израиль Милан Газа Италия Рим
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощи

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

ЕС продлил антироссийские санкции за "гибридную деятельность"

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

ФБР уволило 800 сотрудников с началом шатдауна

Что случилось этой ночью: пятница, 3 октября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });