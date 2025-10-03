В Италии проходят акции против задержания активистов "Флотилии стойкости"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В городах Италии проходят более ста шествий, организованных крупнейшими профсоюзами страны в знак солидарности с активистами "Флотилии стойкости", которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа и были задержаны израильскими военными, сообщает Corriere della Sera.

Всеобщую забастовку в поддержку "Флотилии" 3 октября объявили профсоюзы CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда) и USB (Базовый синдикальный союз). Предполагалось, что акция затронет транспорт, школы, медицину. В городах было организовано сто шествий солидарности. Самая массовая манифестация прошла в Милане, в нем приняли участие 30 тысяч человек.

Гарантийная комиссия по забастовкам признала ее нелегальной, так как она была объявлена без предварительного уведомления. Профсоюз CGIL подал апелляцию, чтобы обжаловать этот вердикт.

Региональное подразделение Corriere della Sera сообщает о случаях применения слезоточивого газа и водометов со стороны карабинеров на востоке Милана, когда участники акций метали камни, бутылки и другие предметы.

Ожидается, что до конца пятницы в связи с забастовкой будут происходить перебои в работе общественного транспорта, железных дорог, а также учебных и медицинских учреждений. В забастовке также принимают участие таксисты, многие из которых воздерживаются от работы в течение всего дня или нескольких часов.

Итальянские СМИ сообщали, что с начала дня пришлось отменить треть от общего объема пассажирских перевозок на поездах. Ожидается, что забастовка на железной дороге закончится в 21:00 местного времени, далее поезда будут курсировать по расписанию.

Миланский метрополитен сообщил, что работа линий метро "не гарантируется" после 18:00. Власти Рима предупредили, что работа общественного транспорта будет гарантирована лишь в установленные законом часы - с 17:00 до 19:59.

Израильские военные на подходе к побережью сектора Газа перехватили все суда, участвовавшие во "Флотилии стойкости".