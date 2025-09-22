В Италии проходит забастовка солидарности с жителями сектора Газа

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Италии более чем в 75 городах проходит забастовка солидарности с жителями сектора Газа, организованная профсоюзом Unione Sindacale di Base (USB), пишет Corriere della Sera.

В протестах участвуют сотрудники железной дороги, метрополитена, наземного транспорта, рабочие и студенты. Профсоюзы Confsai, Cisle и Conalpe объявили о забастовках учителей и преподавателей учебных заведений всех уровней. В Риме к протестным инициативам присоединились также таксисты.

На Пьяцца дей Чинквеченто в центре Рима вышли около 20 тысяч протестующих. Станция Termini столичного метро закрыта по распоряжению полиции, другие станции работают в штатном режиме.

Забастовка компании FS - оператора итальянской железнодорожной сети, - как ожидается, продлится до 23:00 понедельника (00:00 по Москве). В Милане наблюдаются задержки в движении поездов до 120 минут. Кроме того, с 09:30 (10:30 по Москве) закрыта одна из линий миланского метро - М4.

Протесты проходят в портах Генуи и Триеста, а также Равенны, где протестующие воспрепятствовали отправке двух контейнеров в Израиль.